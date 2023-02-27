Ahbap çadır için KDV ödemiş: Kızılay konserve de satmış

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Kızılay çadırlar için KDV ödediklerini söyledi. Kızılay, Ahbap’a konserve de satmış.

Fotoğraf: Ahbap

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent, Twitter hesabındaki paylaşımla, ‘çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu belirtmişti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etmişti.

Depremin üstünden üç hafta geçmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yarattı.

Fox TV’ye çıkan Haluk Levent şunları kaydetti: ”İnsanlar ölmesin, soğukta kalmasın diye ‘çadırları hemen alalım’ dedik.” Levent, Kızılay’ın çadırlar için ‘indirim’ yaptığını belirtirken KDV ödediklerini de bildirdi: ”Biraz indirim yaptırdık, 19 bin lira, KDV ve nakliye. Bunlar 22 bin liraya gelebiliyor.”

Levent, ”Ben o çadırları almak zorundaydım. Aynı şartlar olsa yine alırdım” dedi.

”Kızılay’ın çadırları ücretsiz verme durumunu kendi yönetimi belirler. AFAD da çadırları parayla aldı” diye konuşan Levent, deprem döneminde çadırların parayla satılmasını ahlaki bulmadığını da söylerken, konserveleri de satın aldıklarını belirtti.