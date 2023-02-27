Kızılay başkanı: Gıdayı biz değil şirketimiz sattı

Ahbap Derneği’ne çadırın yanında gıda malzemesi de sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söyleyedi.

Kınık, tepkileri engellemek için tweet’lerini yoruma kapattı.

Kızılay, gıda sattığını da redeetmedi. (AA)

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Kızılay’ın kendilerine çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığını açıklamıştı.

Levent’in açıklamasından sonra Kızılay’a bir kez daha tepkiler yükseldi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık’sa Twitter’daki açıklamasında ‘kendilerine gelen bağışları satmadıklarını’ iddia etti. Kızılay’a bağlı şirketlerin bu malları sattığını söyleyen Kınık, Twitter’dan şunları yazdı:

*Kızılay Cemiyeti kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle satmamaktadır.

*Basında yeralan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir.

*Kızılay Lojistik A.Ş., afet, insani yardım, sağlık, savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası humaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyeti’ne aktarmaktadır.

*Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren şirketimiz

hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb’lerine tedarik etmektedir.

*Kızılay Lojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir.

*Kesinlikle Kızılay’a teslim edilen bağışlar satılmamaktadır. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır.

*Ahbap ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir.

4- @KizilayLojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir.



Kesinlikle KIZILAYA TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır. — Kerem Kınık (@drkerem) February 27, 2023

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent, Twitter hesabındaki paylaşımla, ‘çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu belirtmişti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etmişti.

Depremin üstünden üç hafta geçmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yaratmıştı.

Haluk Levent, Kızılay’ın kendilerine çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığını açıklamıştı.