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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Bahçeli’den Kızılay başkanıyla ‘Yanındayız’ fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahbap Derneği’ne çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı yalnız bırakmadı.

İkili, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kınık’la fotoğraf verdi.


Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Erdoğan, Devlet Bahçeli
Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Kerem Kınık’la fotoğraf verdi. (AA)

Adıyaman’da konuşan Erdoğan deprem sonrası ilk birkaç gün için helallik isteyip şunları söyledi: “Bir taraftan AFAD’a saldıran, bir taraftan Kızılay’ımıza saldıran, birçok STK’larımıza saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim…”

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı, Kerem Kınık’ın Erdoğan ve Bahçeli’ye fotoğraflarını servis etti.

Kızılay çadır ve konserve sattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent, Twitter hesabındaki paylaşımla, ‘çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu belirtmişti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etmişti.

Depremin üstünden üç hafta geçmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yaratmıştı.

Haluk Levent daha sonra Kızılay’ın kendilerine konserve de sattığını açıklamıştı.

Kızılay başkanıysa, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söyleyemişti.

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