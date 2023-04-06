Tartışmaların odağındaki Kızılay’dan kan çağrısı: Stok asgari seviyenin altında

Depremler sırasındaki çadır satışı nedeniyle tepki çeken Kızılay, ulusal kan stoğunun asgari seviyenin altında olduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.
Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.
Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulundu.