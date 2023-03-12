Kerem Kınık, AKP adaylığı için kolları sıvamış: Amaç dokunulmazlık zırhı

Çadır satışı nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın AKP’den adaylık için çalışma yürüttüğü öne sürüldü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onaylarken, yurttaşların istifa çağrılarına kulaklarını kapamıştı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Kınık’ın yaklaşık iki aydır AKP’den milletvekili adayı olmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Buna göre Kınık, AKP listelerinden memleketi Malatya’dan vekil olmak istiyor. Kulislerdeki iddialara göre, Kınık dokunulmazlık zırhına bürünmek için vekil olmak istiyor.

Hem Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktarılması hem de çadır satılması skandalıyla ilgili de Kınık hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulmuştu.