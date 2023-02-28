Kızılay başkanından aforizmalar: Yarışmayan bir insanı yenemezsin

Deprem bölgesinde çadır ihtiyacı devam ederken, eleştirilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafıyla birlikte ”Yarışmayan bir insanı yenemezsin” sözünü paylaştı.

Fotoğraf: AA

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Eleştirilere hakaretle karşılık verse de dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istedi.

Deprem sürecindeki eksikliklerde öne çıkan kurumlardan birisi Kızılay. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Kınık, ‘vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği’ sorusuna şu yanıtı vermişti: ”Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem.”

Kınık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirilere kendi fotoğrafı ve ‘aforizma’ niteliğindeki sözüyle yanıt vermeye çalıştı: ”Yarışmayan bir insanı yenemezsin.”