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Yaramazlara biraz batar!

Kızılay Başkanı Kınık: Çadır satışını bana sormadılar, arkadaşları eleştirdim

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ‘inisiyatifi dışında’ Ahbap Derneği’ne çadır satıldığını ve bu nedenle ‘arkadaşlarını’ eleştirdiğini iddia etti.

Görsel: CNN Türk

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.


Büyük tepkilerin ardından Kınık, sattıkları çadırların parasını çadır imal etmek ve diğer yardımlar için kullandıklarını iddia etmişti.

Tepkiler yükselmeye devam ederken CNN Türk canlı yayınına katılan Kınık, şimdi de satış nedeniyle ‘arkadaşlarını’ eleştirdiğini söyledi:

“AHBAP derneği bize ulaştı ve arkadaşlar BM için ürettiğimiz logosuz çadırlar, ‘Maliyetine AHBAP’a verelim’ demişler. Bizim arkadaşlar demişler ki ‘Biz bunu izah ederiz müşteriye, bunu içeriye sevk edelim’. Bir inisiyatifte bulunmuşlar. Bana sormuş olsalardı mesela, ‘Bunun nakliyesine destek verelim sonra bakarız’ derdim ben. Arkadaşlar inisiyatifte bulunmuşlar ama ben de eleştirdim arkadaşları.”

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