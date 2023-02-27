Kızılay, depremin dördüncü gününde ‘yatırım’ planı açıklamış

Türkiye depremlerle sarsılırken, görevi ‘yardım’ olan Kızılay tarafından kurulan portföy şirketi, yatırım planı hazırlayıp kamuoyuyla paylaştı.

Fotoğraf: AA

Kızılay, depremler sonrasında bölgeye yeterli ve hızlı yardım götürmemekle eleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kızılay’ın çadır göndermediğini söyleyenlere şöyle seslenmişti: ”Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Ahlaksız, namussuz, adi… Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırdı. Böyle vicdansızlık olur mu?”

Ancak Erdoğan’ın ‘sevgi dolu’ sözlerle koruduğu Kızılay’ın çadırları ve yiyecekleri parayla sattığı ortaya çıktı.

Holdingleşen şirket, depremin dördüncü gününde ve borsanın kapalı olduğu bir ortamda Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bilgi vermeyi bile ihmal etmemiş.

9 Şubat’ta yayımlanan ‘Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel içtüzük tadil metni’ ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin tüzüğünde yer alan ‘fon, altına, diğer kıymetli madenlere, diğer kıymetli emtialara yatırım yapamaz’ maddesi çıkarıldı. Böylece kurumun altın, gümüş gibi kıymetli maden ve emtialara yatırımının önü açıldı.