Kızılay başkanı kendini başarılı buldu: Goygoycuların lafıyla hareket etmem

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ‘istifa edecek misiniz’ sorusuna ”Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” yanıtını verdi.

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Eleştirilere hakaretle karşılık verse de dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istedi.

Deprem sürecindeki eksikliklerde öne çıkan kurumlardan birisi Kızılay. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Kınık, ‘vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği’ sorusuna şu yanıtı verdi: ”Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem.”