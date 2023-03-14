Kızılay’ın ‘işleri’: ‘Vergi avantajı durağı’ olmuş

Kızılay, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin taksi durağı yapımında vergi avantajı sağlanmak için kullanılmış. Türk Ekonomi Bankası’nın şartlı bağışıyla yapılan duraklara ATM de konulmuş.

Fotoğraf: Bölgenin Sesi gazetesi/Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, şimdi de taksi durakları yapımı için ‘vergi kaçırma durağı’ olmasıyla gündemde.

Birgün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre vergi matrahından düşülmesi için Kızılay’a yapılan şartlı bağışla Ümraniye Belediyesi için taksi durağı yapmış.

Gazeteye konuşan Ümraniye Kent Savunması sözcüsü Bulut Okuducu, şunları söyledi: ”Bu şirket farklı bir kuruma bağış yapsaydı sadece o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını vergiden düşebilecekti. Kızılay üzerinden yaptığı şartlı bağış ile devlete ödenecek verginin tamamı Ümraniye Belediyesi’ne aktarıldı. Daha önce Ensar Vakfı’na benzer yöntemle bağış yapılmış Kızılay Başkanı’nın vergi kaçırma farklıdır, ‘vergiden kaçınma’ farklıdır yorumu uzun süre konuşulmuştu. Bu yöntemle, ilişkide olduğu şirketlerin devlete ödeyeceği vergiyi Ümraniye Belediyesi’ne aktarılması sağlandığı gibi ihalenin istenilen şirkete verilmesinin önü açılıyor. Yani banka devlete vergi vereceğine bunu belediyeye aktarıyor ve karşılığında taksi duraklarına ATM koyuyor. Devletten vergi kaçırılıyor.”