Akşam Postası / 12 Ağustos 2022

Türkiye’den hekim göçü The Lancet’te

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet, Türkiye’den hekim göçünü sayfalarına taşıdı. Kaya Genç’in kaleme aldığı yazıda, 10 yılda 50 katına çıkan göçün sebeplerine yer verildi.

Polislik sınavına hazırlayan yayın: Sorularımızın 14’ü aynı, 18’i benzer çıktı

Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki soruların 26 Haziran’daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurdu.

Erdoğan’ın ‘Şubatta düşer’ dediği enflasyon için 12 ay sonrası beklenti yüzde 40

Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70’in üzerine çıktı. Dolar/TL kuru beklentisiyle 19,65’e yükseldi.

ORC: AKP bir yılda 6,1 puan oy kaybetti

ORC Araştırma, son bir yılda AKP’nin oy değişimlerini gösteren grafiği yayımladı. Buna göre AKP, son bir yılda yüzde 33,4’ten yüzde 27,3’e gerileyerek 6,1 puan kaybetti. AKP, 2018’de oyların yüzde 42,6’sını almıştı.

Ekonomist Timothy Ash’in kafasını kurcalayan ihtimal: Ya Erdoğan kazanırsa?

Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, ekonomi politikasında ‘180 derecelik’ bir değişiklik olmazsa ödemeler dengesinde kriz meydana geleceğini söyledi.

Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline itiraz reddedildi

Zeytinli Rock Festivali’nin iptal kararıyla ilgili itiraz reddedildi.

Boğaziçi Atatürk Enstitüsü’nde seçilmiş müdürün görevden alınmasına protesto

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü akademisyenlerinin ardından öğrenciler de seçilmiş müdürün görevden alınmasını protesto etti.

Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı: Emlak Konut suç duyurusunda bulunmuş

Ücretlerini alamayan inşaat işçilerinin Emlak Konut önündeki eylemini takip ederken gözaltına alınan gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı.

İkinci el otomobil satışları bir ayda yarıya indi: Yeni ilan sayısı da düştü

İkinci el araç pazarında satışlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 45 azaldı. Buna rağmen fiyatlar sabit kaldı.

‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi gözaltında: ‘Üç ay bekleyin’ dedi, tehdit etti

‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi Süleyman Kocabaş, sosyal medyadan yayımladığı videoyla üyeleri, “Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın” diye tehdit etti, ardından yedi yöneticiyle birlikte gözaltına alındı.

Gazeteci Doğan Uluç hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kıdemli üyelerinden, sürekli basın kartı ve 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Doğan Uluç hayatını kaybetti.

Washington Post: Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı

ABD’nin Washington Post gazetesi, FBI tarafından eski ABD başkanı Donald Trump’ın evine düzenlenen baskında nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığını yazdı.