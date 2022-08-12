Akşam Postası / 12 Ağustos 2022

Türkiye’den hekim göçü The Lancet’te
Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet, Türkiye’den hekim göçünü sayfalarına taşıdı. Kaya Genç’in kaleme aldığı yazıda, 10 yılda 50 katına çıkan göçün sebeplerine yer verildi.
TTB’den Koca’nın öve öve bitiremediği yönetmeliğe: Talepler karşılanmadı
Polislik sınavına hazırlayan yayın: Sorularımızın 14’ü aynı, 18’i benzer çıktı
Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki soruların 26 Haziran’daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurdu.
Erdoğan’ın ‘Şubatta düşer’ dediği enflasyon için 12 ay sonrası beklenti yüzde 40
Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70’in üzerine çıktı. Dolar/TL kuru beklentisiyle 19,65’e yükseldi.
İnat uğruna: TL’yi tutmak için kasa boşaldı; sırf MB’nin müdahalesi 70 milyar dolar
Reuters anketi: Aylardır ilk defa bir katılımcıdan faiz artışı beklentisi
Sabancı da enflasyon muhasebesine geçiyor
Konutta zirveden dönüş sinyali
Kamu bankaları reel sektörden yılbaşına kadar ‘sabır’ istemiş
Rusya, ‘kara gün akçesi’ olsun diye TL alıp tutabilir
A101 dijital banka kuruyor
ORC: AKP bir yılda 6,1 puan oy kaybetti
ORC Araştırma, son bir yılda AKP’nin oy değişimlerini gösteren grafiği yayımladı. Buna göre AKP, son bir yılda yüzde 33,4’ten yüzde 27,3’e gerileyerek 6,1 puan kaybetti. AKP, 2018’de oyların yüzde 42,6’sını almıştı.
Ekonomist Timothy Ash’in kafasını kurcalayan ihtimal: Ya Erdoğan kazanırsa?
Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, ekonomi politikasında ‘180 derecelik’ bir değişiklik olmazsa ödemeler dengesinde kriz meydana geleceğini söyledi.
Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline itiraz reddedildi
Zeytinli Rock Festivali’nin iptal kararıyla ilgili itiraz reddedildi.
Seferihisar Belediyesi, Zeytinli Rock Festivali’ne talip oldu
Boğaziçi Atatürk Enstitüsü’nde seçilmiş müdürün görevden alınmasına protesto
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü akademisyenlerinin ardından öğrenciler de seçilmiş müdürün görevden alınmasını protesto etti.
Gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı: Emlak Konut suç duyurusunda bulunmuş
Ücretlerini alamayan inşaat işçilerinin Emlak Konut önündeki eylemini takip ederken gözaltına alınan gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı.
DEVA: MHP’li başkanla beraberindekiler, il başkanımız ve bir gazeteciye saldırdı
İkinci el otomobil satışları bir ayda yarıya indi: Yeni ilan sayısı da düştü
İkinci el araç pazarında satışlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 45 azaldı. Buna rağmen fiyatlar sabit kaldı.
Kılıçdaroğlu, Nebati’nin sızan konuşmasını ciddiye almadı: Her şeyleri skandal
‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi gözaltında: ‘Üç ay bekleyin’ dedi, tehdit etti
‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi Süleyman Kocabaş, sosyal medyadan yayımladığı videoyla üyeleri, “Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın” diye tehdit etti, ardından yedi yöneticiyle birlikte gözaltına alındı.
Gazeteci Doğan Uluç hayatını kaybetti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kıdemli üyelerinden, sürekli basın kartı ve 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Doğan Uluç hayatını kaybetti.
Washington Post: Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı
ABD’nin Washington Post gazetesi, FBI tarafından eski ABD başkanı Donald Trump’ın evine düzenlenen baskında nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığını yazdı.