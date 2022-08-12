Reuters anketi: Aylardır ilk defa bir katılımcıdan faiz artışı beklentisi

Küresel faiz artışları ve temmuzda yüzde 80’e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın (MB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.

Yıl sonu için tahminlerini söyleyen dokuz katılımcıdan yedisi faizin sabit tutulacağı görüşündeyken, iki kişi farklı görüş belirtti. Buna göre iki katılımcıdan biri yüzde 12’ye indirileceğini, diğeriyse yüzde 20’ye çıkarılacağını düşünüyor.

Uzmanlar enflasyona karşı faiz artırılması gerektiğini düşünse de, aralıktan bu yana Reuters anketlerine katılan ekonomistlerin hiçbiri artışa dair beklenti sunmamıştı. Bu ankette ilk defa bir katılımcı faiz artışı beklediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

MB Para Piyasası Kurulu (PPK) faiz kararını 18 Ağustos’ta saat 14:00’da açıklayacak.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ağustostaki PPK toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Geçen yıl kasım itibariyle hızla yükselişe geçen enflasyon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi doğrultusundaki faiz indirimlerinin ardından TL’nin keskin değer kaybetmesiyle rekor seviyelere tırmandı. Şubatta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleriyse fiyat artışlarını körükledi.

Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyor.

Anketteki katılımcılar Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

İki katılımcı farklı düşünüyor

Yıl sonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14’te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12’ye indirilmesini, bir diğeri yüzde 20’ye çıkarılmasını bekliyor.

Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak yüzde 14’e çeken MB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirdiğini belirterek önümüzdeki dönem için faiz kararlarına dair bir sinyal vermiyor.

Uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 27 değer kaybetti.