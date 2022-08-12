Washington Post: Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı

ABD’nin Washington Post gazetesi, FBI tarafından eski ABD başkanı Donald Trump’ın evine düzenlenen baskında nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığını yazdı.

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Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Florida eyaletindeki evine baskın düzenlediğini açıklamıştı.

“Böyle bir saldırı sadece üçüncü dünya ülkelerinde olabilir” diyen Trump, 2024’teki başkanlık seçimlerinde aday olmasının önlenmek istendiğini öne sürmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı’ysa, aramanın Trump’ın görevi bırakırken Beyaz Saray’dan bazı kayıtları yasa dışı şekilde evine taşıyıp taşımadığına dair başlatılmış olan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bakanlık yetkililerinden bazıları bahsi geçen kayıtların bir kısmının gizli belgeler olduğunu düşünüyor.

Washington Post gazetesinin iddiasına göre Trump’ın evine düzenlenen baskında nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandı.

Haberde, Trump’ın Mar-a-Lago ikametinde gerçekleştirilen aramada bahsi geçen belgelerin ele geçirilip geçirilmediğinin ise belli olmadığı belirtildi.

Ancak bu iddiaya dair henüz farklı bir açıklama ya da doğrulanmış bilgi bulunmuyor.