İkinci el otomobil satışları bir ayda yarıya indi: Yeni ilan sayısı da düştü

İkinci el araç pazarında satışlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 45 azaldı. Buna rağmen fiyatlar sabit kaldı.

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Anadolu Ajansı’nın (AA) Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet araç (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satıldı.

Satışlar hazirana kıyasla yüzde 45, geçen yıl temmuza kıyasla yüzde 29 ve son üç yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 41 azaldı.

İlana çıkan araç adedi temmuzda 284 bin 87 olurken, ilana koyulan araç sayısı yüzde 19 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 36’sı satıldı. Satıştaki düşüşe rağmen fiyatlarda bir önceki aya göre kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

ÖTV tartışması

Dünya genelinde devam eden çip krizi nedeniyle otomobil üretimi yavaşladı ve artan talebin etkisiyle fiyatlar yükselişe geçti. Türkiye’de buna dövizdeki rekor artış ve özel tüketim vergisi (ÖTV) gibi ek vergiler de eklenince sıfır otomobil almak iyice zorlaştı.

Vatandaşların ÖTV’de indirim talebi yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda söz verip “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi kaldıracağız” demişti. CHP lideri “Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere” diye de eklemişti.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün basına sızan bir açıklamasında Kılıçdaroğlu’nun bu sözü nedeniyle vatandaşların araba almamaya başladığını söylemişti.