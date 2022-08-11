Nebati’nin ‘kapalı’ konuşması sızdı: Arabada ÖTV’yi artırsak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine, Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artırmayı planladıklarını söyledi.

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Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter’dan paylaştığı videoda, iktidar olacakları zamana kadar yurttaşlardan araba almamalarını isteyerek, “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından araba alımlarının düştüğü bildirilmişti.

Ama Nebati, dün İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir kapalı toplantıda bulunanlara, ÖTV artırmayı düşündüklerini söyleyerek, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Toplantıdan sızdırılan videoda Nebati, şunları söyledi: “‘ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.’”