Otomobil satışına ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı resmen duyurdu.

Sıfır otomobil alanlar, araçlarını ilk altı ay içerisinde ya da altı bin kilometre dolmadan satamayacak. Kısıtlama şahısları değil şirketleri kapsayacak.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Özellikle dolar kurun tarihin en yüksek seviyelere çıkması sonrasıysa ilgi büyük oranda ikinci ele kaydı.

Böylesine bir ortam, fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu durumu fırsat bilip al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı.

Bu durumun önüne geçmek için yönetmelikte son aşamaya geldiklerinin bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, ‘rent a car’lar altı ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak” dedi.

Muş, şunları söyledi: “Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık, gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız.”