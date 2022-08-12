Sabancı da enflasyon muhasebesine geçiyor

Sabancı Holding mali işler yöneticisi Orhun Köstem “Enflasyon muhasebesi konusunda hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

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Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa altı ay önce tekrar gündeme gelmişti.

Yüksek enflasyonda gündeme geliyor

Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Tüketici enflasyonunun yüzde 79,6 açıklandığı Türkiye’de, yıllık üretici enflasyonu temmuzda yüzde 144,6’ya ulaştı.

Böylesi durumlarda enflasyon muhasebesi uygulaması gündeme geliyor.

Örneğin piyasada satılan bir malın yerine yenisi alınana kadar fiyatı artıyor. Bu yüzden de önceden alınan malların değeri bilançolarda düşük görünüyor. Bu firmanın kredibilitesini etkileyip işletme yönetiminde raporlamayı sekteye uğratıyor.

Enflasyon muhasebesinin amacı, bilançolarda duran kıymetleri bugünün değerine endekslemek. Enflasyon muhasebesi yüksek enflasyonun olduğu durumlarda uygulanıyor.

Büyük bankalar da geçmeye başladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, yüksek enflasyon sebebiyle enflasyon muhasebesinin zorunluluk haline geldiğini belirtmişti.

İspanya merkezli banka BBVA, haziranda Garanti’de enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıklamıştı.

Temmuzdaysa Britanya merkezli Vodafone Grubu ve Hollanda merkezli ING bankası da enflasyon muhasebesine geçmişti.

Sabancı da hazırlık yapıyor

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden olan Sabancı Holding de kervana katılanlardan oldu.

Sabancı Holding’in mali yöneticisi Orhun Köstem “Enflasyon muhasebesi konusunda hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

Bloomberg HT yayınına katılan Sabancı Holding CFO’su Orhun Köstem konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Altı aylık dönemde şirketlerimiz kendi enflasyon muhasebesi çalışmalarını yapacaklar, enflasyon muhasebesine göre hazırlanmış mali tablo üretebilmeleri için teknik alt yapı eksikleri varsa bunları giderecekler. Dokuzuncu ayda kendi sonuçlarımıza bakmak ve görmek istiyoruz. Yıl itibari ile bunu üretebileceğiz”.

Köstem, “Her şeyden önce yüksek enflasyon ortamında reel olarak doğru iş yaptığımızı görmemiz lazım. Bir diğeri de malumunuz yabancı yatırımcılarımız var, hem de yüksek oranda. Tabii onların da anlayabileceği şekilde mali tablolarımızı hazırlamayı planlıyoruz” dedi.