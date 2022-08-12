ORC: AKP bir yılda 6,1 puan oy kaybetti

ORC Araştırma, son bir yılda AKP’nin oy değişimlerini gösteren grafiği yayımladı. Buna göre AKP, son bir yılda yüzde 33,4’ten yüzde 27,3’e gerileyerek 6,1 puan kaybetti. AKP, 2018’de oyların yüzde 42,6’sını almıştı.

Fotoğraf: Diken/Reuters-AA

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, geçen ay düzenledikleri ankette ‘cumhur ittifakı’ndaki büyük erimeyi gördüklerini belirtmiş, CHP’nin birinci, AKP’ninse üçüncü parti olma ihtimali olduğunu söylemişti.

ORC Araştırma’nın Twitter’da paylaştığı ankete göre 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy alan AKP, Ağustos 2021’deki anketlerde yüzde 33,4 oy potansiyeline sahipken, bu ayki ankette yüzde 27,3’e geriledi.