ORC müdürünün öngörüsü: AKP üçüncü parti olabilir

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 35 ilde düzenledikleri ankette ‘cumhur ittifakı’ndaki büyük erimeyi gördüklerini belirtti. Pösteki’ye göre CHP’nin birinci, AKP’ninse üçüncü parti olma ihtimali var.

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Seçimler yaklaştıkça anket şirketlerinin çalışmaları daha da hızlandı. Çoğu araştırmada AKP’deki keskin gerileyiş ortaya konuyor. Bu şirketlerden birisi de ORC Araştırma.

ORC’nin 35 ildeki araştırmasına göre AKP ve MHP oy deposu olarak gördüğü illerin tamamında yüzde 10 ila 20 oy kaybetti.

Birgün TV’den Sertaç Meriç’e konuşan Pösteki, AKP’nin seçimde üçüncü parti dahi olabileceğine dikkat çekti. MHP’nin yüzde 7’lik barajı geçemeyebileceğini belirten Pösteki, altılı masanın belirleyeceği ortak adayın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanabileceğini söyledi.

AKP her yerde geriliyor

Pösteki’nin verdiği bilgiler özetle şöyle:

*AK Parti’nin her ilde yüzde 10 ila 20 oy kaybetti. ‘Cumhur ittifakı’nda bu oran 20’lerin üstünde.

*Batıda AK Parti’nin az oy aldığı yerlerde erime daha hızlı. Üçüncü veya dördüncü parti olduğu yerler bile var.

*Aydın’da AK Parti 2018’de birinci sıradayken şimdi üçüncülüğe geriledi. Genel seçimlerde birinci partiyken Antalya’da üçüncü sıraya geriledi. Burdur’da 10, Isparta’da 13 puanlık bir düşüş görüyoruz.

*Kendi bölgelerinde, İç Anadolu’da, AK Parti’de ciddi erime görüyoruz. Sakarya örneğini veriyorum her zaman. Çünkü 2018’de Sakarya’da Tayyip Erdoğan yüzde 70 oy almıştı. Şu anda 10 kişide dörde düştü.

*’Cumhur ittifakı’, Erzurum, Antep, hatta Erdoğan’ın memleketi Rize’de bile yaklaşık yüzde 22 eridi.

*AK Parti’nin şu anda yüzde 30’un altında, 27-28 payında olduğunu net söyleyebiliriz.

‘CHP’nin birinci olma ihtimali yüksek’

*CHP’nin birinci parti olabilme ihtimali AK Parti’nin oylarının düşüyor oluşu nedeniyle. AK Parti oyları düştükçe ve CHP aynı yerini korudukça birinci parti konumuna ilerleyecektir.

*AK Parti’nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İYİ Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti’nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kayboldu.

*AK Parti neticede şu an birinci ama ikinci olan rakibiyle üç sene önce arasında neredeyse 20 puana yakın bir fark varken şimdi bu fark 2-3 puana kadar düştü.

MHP’e baraja takılabilir

*MHP’nin oy oranı yüzde 6-7,5 aralığında çıkıyor.

Kılıçdaroğlu 6 puan önde

*HDP seçmeni için potansiyel adaylar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ön planda. HDP seçmeni hiç fire vermeden Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini söylüyor.

*Kılıçdaroğlu için şu anda “Evet oy veririm” diyenlerin Erdoğan’ınkinden 6 puan önde.