Anket: AKP-CHP kafa kafaya; muhalefet adayı Erdoğan’la farkı açtı

Yöneylem’in yeni anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyları eriyor ve üç muhalefet adayına karşı da açık ara farkla kaybediyor. MHP’yse barajı geçemiyor.

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Yöneylem, 27 ilde 2400 katılımcıyla 28 Temmuz-1 Ağustos arası düzenlenen araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre CHP ve İYİ Parti’nin dahil olduğu millet ittifakı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 35,4 oranında oy alırken, AKP ve MHP’den oluşan cumhur ttifakıysa yüzde 28,4’te kaldı.

MHP baraj altı

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonraysa tablo şöyle:

AKP: 29,6

CHP: 29,4

İYİ Parti: 14,9

HDP: 9,1

MHP: 6

Zafer Partisi: 2,5

Yeniden Refah Partisi: 2,3

DEVA Partisi: 2,2

Böylece MHP yüzde 7’lik yeni seçim barajının da altında kalıyor. MHP’nin oy kaybı artınca yüzde 10’luk baraj yüzde yediye çekilmişti.

Erdoğan’ın oylarında erime

“Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olması halinde oy verir misiniz” sorusuna katılımcıların yalnızca yüzde 30,7’si “Kesinlikle oy veririm” yanıtını verirken, “Asla oy vermem” diyenlerin oranıysa yüzde 58,4 oldu.

Yine çalışmada katılımcılara sorulan sorular arasında yer alan “Erdoğan mı, muhalefet adayı mı” sorusuna “Muhalefet adayı” diyenlerin oranı yüzde 54,3’ken, “Erdoğan” diyenlerin oranı 33,1 oldu.

Üç adaya karşı da kaybediyor

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz” sorusuna karşılık Erdoğan olası tüm adaylar karşısında kaybediyor.

Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde “Erdoğan” diyenlerin oranı 38,3 olurken, “Kılıçdaroğlu” diyenlerin oranı yüzde 47,8.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında yüzde 37,1 oranında oy alırken, İmamoğlu yüzde 50,9 alıyor.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş karşısındaysa yüzde 31,2 oy alırken, Yavaş yüzde 61,5 alıyor.

Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin CHP’nin arkasında kaldığı bir tablonun ‘kalıcılaştığını’ belirtmişti.

Aynı şirketin önceki anketi

Yöneylem’in hazirandaki anketine göre kararsızlar dağıtılmadan CHP yüzde 23’le birinci parti olurken, AKP yüzde 22,5’le ikinci sırada yer alıyordu.

Diğer şirketlerin anketleri

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor.

ORC Araştırma’nın temmuz anketinde AKP yüzde 27,1, CHP yüzde 24, İYİ Parti’yse yüzde 22,1 olarak ölçülmüştü.

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz anketinde de önceleri partisine göre daha fazla oy oranına sahip olarak ölçülen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin beş olası ortak adayı tarafından da ikinci turda geçildiği ölçülmüştü.