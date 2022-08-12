Ekonomist Timothy Ash’in kafasını kurcalayan ihtimal: Ya Erdoğan kazanırsa?

Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, ekonomi politikasında ‘180 derecelik’ bir değişiklik olmazsa ödemeler dengesinde kriz meydana geleceğini söyledi.

Ekonomi alanında genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara ‘ortodoks politika’ deniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse sene başında “Biz ortodoks (genel kabul görmüş) politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks” demişti.

Uzmanların uyarılarının aksine Türkiye, ‘ekonomist’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarıyla faiz indirme sürecine girmişti. Sonuçsa rekor enflasyon ve TL’deki değer kaybı oldu.

Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan ekonomist Timothy Ash, bu politikanın sürdürülemez olduğunu belirterek ‘180 derecelik’ değişiklik gerektiğini söyledi.

Ash, şunları kaydetti: “Erdoğan seçimleri kazanırsa ekonominin nasıl gözükeceğini merak ediyorum. Çoğu analiz seçimlerden önce ödemeler krizinin baş göstereceğini söylüyor. Bazılarıyla bunun bir şekilde halledileceğini. İlk durum, muhalefetin kazanması durumda ne olacağını gösterebilir. Politikada 180 derecelik dönüş ve piyasaya dönüş… Ama ya Erdoğan bir şekilde bunu atlatıp kazanırsa? O zaman bilanço büyük ölçüde aşınacak. Büyük sırlar kapı arkasında kalamayacak. Ya temel bir değişiklik yapılacak ya da ödemeler krizi başlayacak.”

Turkey – just wondering what is the outlook for the economy if Erdogan actually wins the elections. Most analysts have either a BOP crisis before elections or a middle thru scenario to elections. 1/ — Timothy Ash (@tashecon) August 12, 2022

Ash iktidarın krizden kaçınmak için seçimler öncesinde bile bir politika değişikliğine gitmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Mevcut politika ayarlarının ‘sürdürülebilir’ olmadığını söyleyen Ash, “Artık limit doldu. Tek soru bunun sınırı bir ay mı yoksa bir sene mi olacak? Ancak kesinlikle iki-üç sene sürmeyecek” dedi.

Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerini ‘iyimser’ bulduğunu belirten Ash, rezervlerdeki ‘kayıt dışı’ artışa atıf yaparak Erdoğan’ın seçimi kazanmak için ‘dost ya da düşman’ herkesten para aldığını yazdı.