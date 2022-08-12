AYM’den Tuğluk hakkında tedbir kararı ve tahliye reddi

Demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk’un infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi yönündeki başvuruyu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi (AYM), tahliyesinin reddine ve hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verdi.

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AYM, Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Tuğluk hakkında avukatlarının başvurusuna dair ara kararını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre yüksek mahkeme, ara kararda Tuğluk’un cezasının infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesine ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.

Kararda şunlar yazıldı: “Başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine, tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine, başvurucunun halen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu gözetilerek Kocaeli başsavcılığının Anayasa Mahkemesi’ni süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine.”