Kobani davasındaki hasta tutuklu Tuğluk: Kendimi savunacak durumda değilim

Kobani davasının 15’inci duruşması görülüyor. Demans teşhisi konan tutuklu Aysel Tuğluk’un “Kendimi savunacak durumda değilim, hatırlamıyorum” demesine rağmen mahkeme heyetinin sorularına devam etmesi tepkilere neden oldu.

Görsel: MA

IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında HDP’nin eski eş genel başkanları, merkez yürütme kurulu üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15’inci duruşması, beşinci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülüyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasına çok sayıda izleyici katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Sincan Cezaevi’nde tutulan siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunanlarsa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmaya Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Aysel Tuğluk SEGBİS’le bağlandı. Tuğluk’a, HDP’nin eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ, yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gülten Kışanak ve avukat Ezgi Güngördü refakat etti.

Daha sonra Diyarbakır’dan SEGBİS’le bağlanan avukat Serdar Çelebi söz alarak, Tuğluk’un dinlenmemesine ilişkin taleplerini yineledi, ATK raporlarını hatırlattı: “Aysel Tuğluk’un sağlık duruma ilişkin birçok rapor verdik. Tuğluk’un kendisini savunamayacağı ortadadır. Savunma hakkı bertaraf ediliyor. Savunma hakkı adil yargılanmanın olmazsa olmazıdır. Bu yapılan kötü muameledir, işkencedir.”

Savcılık, Yargıtay iştiraklerini hatırlatarak Aysel Tuğluk’un müdafi aracılığıyla savunmasının alınmasını talep ederken, mahkeme heyeti, ATK raporlarındaki “Kısmen savunma yapabilir” ibaresini gerekçe göstererek, avukat Çelebi’nin taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Tuğluk zorlansa da mahkeme devam etti

Tuğluk, konuşabilecek durumda olmadığını söyleyerek, “Kendimi savunabilecek durumda değilim“ dedi. Heyet daha sonra Tuğluk’a bazı sorular yöneltti. Heyet, Tuğluk’a Kerem Gökalp’i tanıyıp tanımadığını ve Gökalp’ın Tuğluk’un yaralıları aracıyla taşıdığına ilişkin ifadelerini sordu. Tuğluk, Gökalp’ı tanımadığını ve o dönemi hatırlamadığını söyledi.

Avukat: İşkence ediyorsunuz

Söz alan Çelebi, Tuğluk’a yöneltilen soruların mükerrer yargılanmaya girdiğini belirterek, itiraz etti. Mahkeme itirazları reddetti. Ardından söz alan avukat Kemal Akalın, şöyle konuştu: “Siz demans hakkında ne biliyorsunuz? Siz burada bir Kürt kadınına işkence yapıyorsunuz. ATK’nın neyine güvenerek raporlarına inanıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun. Resmen alay ediyorsunuz, biraz saygı gösterin. Siz neyin peşindesiniz, ifadeyi alsanız ne almasanız ne zaten kararınızı vermişsiniz. Kendisine eziyet etmeyin. Daha öncede söyledik hiçbir talebi kabul etmeyip her şeyi reddediyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz? Sizi de yargılayanlar bir gün gelecektir.”

Ardından söz alan Ezgi Güngördü, Tuğluk’un zorla ifadesinin alındığını söyleyerek, “Aysel hanım ifade veremeyecek durumda olduğunu belirttiği halde hala soru soruyorsunuz. Aysel hanım beyan veremeyeceğini söylediği halde zorla soruların yanıtlamasını istiyorsunuz. Bu işkencedir. ATK, ‘Kısmen savunma’ diyor ama kanunlarda yeri yok. Siz işkence yapmayı tercih ediyorsunuz” dedi. Güngördü konuşurken heyet, avukatın sözünü keserek kararlarını açıkladı. Heyet, Güngördü’nün itirazlarını reddederek Tuğluk’a yönelik sorularına devam etti.

Tuğluk: Avukatımı bile tanıyamıyorum

Tuğluk, soruları anlayamadığını ısrarla söylemesine rağmen, heyet başkanı “Daha yavaş anlatmamı ister misin” diyerek soru sormaya devam etti. Tuğluk, “Ne zaman olmuş, ne olmuş hiçbir şey bilmiyorum ki. Nasıl yargılandığımı bilmiyorum” dedi.

Mahkemenin ısrarlı tavrına tepki gösteren Gülten Kışanak, “Yapılan işkencedir. Tuğluk, avukatını bile tanımıyor hala soru soruyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz, yapılan işkencedir, vicdanımız kabul etmiyoruz. SEGBİS çözümlerini alın bakın. Tuğluk’un ifadelerini duymamak için mikrofonları kapattınız” dedi.

Kışanak’ın sözlerini sık sık kesen heyet, konuşmak isteyen avukat Çelebi’nin de mikrofonunu kapatarak, sorular sormaya devam etti.

Tuğluk, “Söylediğiniz şeyleri anlamıyorum” derken, Mahkeme heyeti, itirazları devam eden Kışanak’a bağırarak “Size söz vermedim” dedi. Kışanak, “Utanmıyor musunuz? Avukatını bile tanımayan bir kadına soru sormaya devam ediyorsunuz. Saygı duyun” dedi.