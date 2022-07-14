Adli Tıp Kurumu’ndan Tuğluk için üçüncü kez ‘Cezaevinde kalabilir’ raporu

Eski milletvekili hasta tutuklu Aysel Tuğluk’un durumunu üçüncü kez inceleyen Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “Cezaevinde kalabilir” raporu verdiğini söyleyen avukatları karara itiraz etti.

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Tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk hakkında avukatları yazılı açıklama yayınladı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Tuğluk’un uzun bir süredir tutuklu bulunduğu cezaevinde demans hastalığıyla mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar dendi: “İlk olarak Şubat 2021 tarihinde Seka Devlet Hastanesi’nin tanı koyup tedaviye başlamasının ardından aralıklarla Kocaeli Devlet Hastanesi ve ATK İhtisas Dairelerinde muayeneleri gerçekleşmeye devam etmiştir.”

Tuğluk’un sağlık durumunun birlikte kaldığı arkadaşları, avukatları ya da aile üyelerinin yanı sıra cezaevi personeli ve yöneticileri tarafından da yakından gözlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi: “Belirtmek isteriz ki, unutkanlığının ciddi boyutlarda olması ve sağlık durumunun geldiği kritik aşama sebebiyle cezaevi gözlem kurulu tarafından Mart 2022 tarihinden bu yana periyodik olarak ‘değerlendirmeye tabi tutmama’ kararları verilmektedir. Bunun dışında cezaevi tabipliğinin ya da bağlı bulunulan ASM hekiminin reçete içerikleri de hastalığın geldiği aşama sebebiyle bir başkasının yardımı olmaksızın cezaevinde yaşamını idame ettiremeyeceğini gösteren diğer belgelerdir.”

Cezanın infazının ertelenmesi talep edildi

Mart, nisan ve mayısta edindikleri tıbbi belgeler, birlikte kaldığı tutukluların tanıklıkları, avukatların gözlemleri, cezaevi gözlem kararları ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) bilimsel mütalaasıyla birlikte Kocaeli başsavcılığına başvurulduğu kaydedilen açıklamada, başvuruda cezanın infazını ertelenmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, başvuru üzerine Tuğluk’un Adli Tıp Kurumu (ATK) 3’üncü İhtisas Kurulu’na günü birlik götürüldüğü ve 22 Haziran’da yeni bir rapor tanzim edildiği ifade edildi.

‘Bilimsellik ve objektiflikten uzak’

ATK’nin yine Tuğluk’un cezaevinde yalnız kalamayacağına dair verilen sağlık kurul raporları ve bilimsel uzman görüşlerinin tam tersi rapor verdiği kaydedilen açıklamada, “Son rapor, on kişilik bir kurul tarafından hazırlanmış olup, müvekkilin üç ay süreyle günlük olarak izlenmesinin gerekliliği ve ancak bu üç ayın sonunda kesin değerlendirme yapılabileceğine dair üç üyenin muhalefet şerhini barındırmaktadır” dendi.

ATK tarafından verilen son raporun bir yandan Tuğluk’un muayene esnasındaki birçok testteki hatırlama düzeyinin aşırı zayıflığını gösterdiği ve sayısal skorların yetersiz olduğunu belirttiği kaydedilen açıklamada, şunlar yazıldı: “Öte yandan da bilimsellikten ve objektiflikten uzak şekilde ‘Cezaevinde tek başına hayatını idame ettirebilir’ sonucunu içermektedir. ATK 3’üncü İhtisas Kurulunun raporu; tek yanlı, çelişkili ve yüzeysel görüşler içeren, kanıta dayalı olmayan, bilimsellikten ve objektiflikten uzak bir dile ve içeriğe sahiptir.”

‘Gerçeği değerlendirmesini engelleyecek boyutta’

Açıklamada, savcılığa sunulan TİHV uzman görüşüne yer verildi.

Uzman görüşü şöyle: “Muayene kayıtları, psikometrik incelemeler, kişi hakkında düzenlenen raporlar, yazılan reçeteler, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’nın kararları ve koğuş arkadaşları ve avukatları tarafından aktarılan bilgiler; ‘orta evrede, tipik bir demans’a işaret etmektedir. Demans kişinin basit gündelik işlerini, yaşamsal gereksinimleri ve kişisel hijyenini başkasının desteği olmaksızın sağlayamayacağı bir duruma doğru ilerleyen, kalıcı nitelikte bozulmaya yol açan bir hastalıktır.

Tuğluk’un muayenelerine ait kayıtlar ve bilgiler kronolojik olarak değerlendirildiğinde; önceki muayenelere oranla yıkımın daha da arttığı, ilerleyici ve kalıcı nitelikte olan bu kinik tablonun; kişinin gerçeği değerlendirmesini, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmesini, bağımsız karar alabilmesini ve kararlarını özgür iradesiyle tek başına hayatına geçirmesini engelleyecek boyuta evrildiği anlaşılmaktadır. Mevcut demans tablosu nedeniyle kişinin yaşamını bir başkasının yardımı olmaksızın tek başına sürdürmesinin mümkün olmadığı, cezaevi koşullarına bir başkasının yardımı olmadan zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacağı…”

‘AYM, 2,5 yıldır karara bağlamadı’

Söz konusu ATK raporuna karşı Kocaeli başsavcılığı ve ATK Üs Kurul nezdinde itiraz edildiği kaydedilen açıklamada, henüz Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ‘ihtiyati tedbir talepli’ başvurusundaysa herhangi bir kararın verilmediği belirtildi.

Tuğluk için hükümlü bulunduğu dosyada da bireysel başvurunun üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen karara bağlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar dendi: “Müvekkilimizin anayasal hakkı olan insan onuruna uygun koşullarda tedavisinin sağlanması için ivedilikle tahliye edilmesi gerektiğinden konunun hukuki takibini her boyutta sürdürdüğümüzü ve kronik ilerleyici demans hastalığının geldiği aşamayı inkar eden ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyen sağlık görevlileri hakkında da ilgili başvurularımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha ifade etmek isteriz.”