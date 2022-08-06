Tahliyesine karar verilen Aysel Tuğluk, başka dosyadan tutuklu kalacak

Kobani davasından yargılanan HDP’li Aysel Tuğluk’a tahliye kararı verildi. Ancak demans teşhisi konan Tuğluk’un başka bir davadan dolayı tutukluluk hali devam edecek.

Fotoğraf: MA

6-8 Ekim 2014’teki protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15’inci duruşması, 8’inci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre dün görülen duruşmada gece yarısı mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk’un tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu siyasetçilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutukluluk hali devam edecek

Kobanê Davası’ndan tahliye edilen Tuğluk’un tutukluluk hali başka bir davadan dolayı sürecek. Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 29 Aralık 2016’da tutuklanan eski DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk’a 16 Mart 2018’de Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘örgüt yöneticisi olmak’ iddiasıyla 10 yıl hapis cezası verilmişti. Verilen cezanın 25 Şubat 2020’de Yargıtay tarafından onanması sonucunda Tuğluk’un cezasının infazına başlanmıştı. Kobani davasında verilen tahliye kararının ardından, DTK dosyasından da denetimli serbestlik hakkı doğduğundan tahliyesinin önü açılıyor.

Köse’ye yeniden tutuklama kararı

Ayrıca mahkeme, Kobanê Davası’nda yargılanan ve tahliye edilen siyasetçi Berfin Özgü Köse hakkında da adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle ‘tutuklamaya yönelik yakalama müzekkeresi çıkartılmasına’ karar verdi.

Tutuklu siyasetçiler ve avukatların taleplerini reddeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşma periyodunun 29-31 Ağustos ile 1-9 Eylül tarihleri arasında görülmesine karar verdi.