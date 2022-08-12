Konutta zirveden dönüş sinyali

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken beklenen düşüş kendini göstermeye başladı.

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Kiralar nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı. Ağustos itibariyle Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da yedi kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustosta düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.

İstanbul’un ilçeleri de var

Emlakjet verilerine göre İstanbul’da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü. Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.

Büyük kentlerde normalleşiyor

Kiralık konut fiyatlarını değerlendiren Zingat.com Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, “Haziranla beraber artış oranları yatay seyir izlemeye başladı. Zingat verilerine göre, Türkiye genelinde haziran ayında yüzde 7 olan artış, temmuz ayında yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ağustos’un ilk haftasında ülke genelindeki artışın yüzde 9 olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Üç büyük ile baktığımızda İstanbul’da yüzde 6, Ankara’da yüzde 8 artış kaydedilirken, fiyatlar İzmir’de yüzde 4 azaldı. Özellikle son dönemde sert fiyat geçişlerinin gözlemlendiği Antalya’da yükselişin durduğunu ve aşağı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz. Antalya’da kiralık fiyatlarının yüzde 7 oranında düştüğünü takip ettik” dedi.

‘Fiyatlar özellikle de büyük illerde biraz daha normalleşecek’

Türkiye genelinde fiyatlara baktıklarında en yüksek düşüşün yüzde 13 ile Sinop’ta gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Eylül başına kadar büyük illerde aşağı yönlü fiyat hareketleri oluşabilir. Özellikle, yüksek bedeller üzerinden konutlarını kiralayan ev sahipleri kiracılarının ödeme ritminden şikayetçi. Kiracıların ödeme düzenlerinin üç veya dördüncü aydan itibaren bozulduğunu ifade edenler günden güne artıyor. Örneğin, ağustos başından bu yana İstanbul Kadıköy’de yüzde 10 düzeyinde, İzmir Karşıyaka’da yüzde 5 seviyesinde, Ankara’nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yüzde 6 düşüş gözlemliyoruz. Fiyatların özellikle büyük illerimizde biraz daha normalleşeceğini öngörebiliriz”.

Karaismailoğlu, okulların açılmasıyla beraber taşınma hareketliliğin artacağı eylülden itibarense özellikle arzın sınırlı olduğu il ve ilçelerde fiyatlarda maalesef tekrar bir tırmanış meydana gelebileceğini kaydetti.

Sorunlu kiracı haberleri etkili oluyor

Kiraların ödenmemesine ilişkin haberlerin son dönemde sıkça duyulmasının ev sahiplerini etkilediğini belirten Endeksa Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Bu durum kira piyasasında ev sahiplerini ‘daha makul bir ücret belirleyeyim, kiramı düzenli alayım’ gibi bir davranışa itiyor. Ev sahiplerinin bu tutumu kiralarda kısmi bir rahatlama sağlayabilir. Ancak yine de çok ciddi düşüşler beklemiyoruz. Büyükşehirlerin belli bölgelerinde fahiş fiyatlara ulaşan kiralar, adil piyasa değerine geri dönebilir” dedi.