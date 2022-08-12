Erdoğan’ın ‘Şubatta düşer’ dediği enflasyon için 12 ay sonrası beklenti yüzde 40

Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70’in üzerine çıktı. Dolar/TL kuru beklentisiyle 19,65’e yükseldi.

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Piyasa katılımcıların enflasyon beklentilerindeki artış ağustosta da sürdü. Ankette geçen ayki beklenti 69,94’tü.

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 olurken, 24 ay sonrası içinse yüzde 24,35’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin enflasyon hedefiniyse şu sözlerle birkaç defa dile getirmişti: “Yıllık enflasyondaki düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibariyle belirgin bir şekilde görmeye başlarız.”

Dolar beklentisi 19’un üzerinde

Ankette piyasa katılımcılarının dolar/TL kuru beklentisi de 19,65 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 18,99’du.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisiyse 22,03 seviyesine çıktı. Temmuzda katılımcıların beklentisi 20,92 olarak belirlenmişti.

Faiz kararı sonrası tepe taklak

TL’nin döviz karşısındaki hızlı değer kaybı ve enflasyondaki tarihi yükseliş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylülde MB’yi para politikasında keskin bir dönüşe zorlamasıyla başlamıştı.

Erdoğan’ın enflasyonist ortama rağmen faizi düşürmek için kurduğu bu baskıya karşı çıkan isimler tek tek görevden alınmıştı. Bu isimler arasında faiz kararında oy hakkı bulunan ve MB başkan yardımcıları da yer alıyordu.

O dönemki MB anketinde TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 13,91, 24 ay sonrası için 11,27’ydi.

Ama baskılar sonusu dört ayda 500 baz puan faiz indirilmesiyle MB’nin kredibilitesi ve para politikasında öngörülebilirliği azaldı ve enflasyon her geçen ay yükselerek yüzde 80’e dayandı.