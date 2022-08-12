DEVA: MHP’li başkanla beraberindekiler, il başkanımız ve bir gazeteciye saldırdı

Karaman’da il başkanları Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger’in MHP’li bir grubun saldırısına uğradığını duyuran DEVA Partisi yönetimi, “Türkiye’yi 80’lerin-90’ların karanlığına döndüremeyeceksiniz” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Demirer ve Ölger’in dün gece MHP ilçe başkanı Muhammet Gözel’in de aralarında olduğu sekiz-10 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğradıklarını söyledi.

Erkmen, “Türkiye’yi 80’lerin-90’ların karanlığına döndüremeyecek, siyasi şiddet bataklığına çekemeyeceksiniz. Emniyet ve adliye teşkilatını derhal göreve davet ediyoruz. Saldırganlara bu cesareti veren, benzer bir çok saldırıda faillerin cezasız kalmasıdır” dedi.