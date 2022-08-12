SEDDK başkanı: Trafik sigortasında primi ortalama yüzde 18 artırdık

Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyonu ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında, maliyetleri ortalama olarak yüzde 18 oranında primlere yansıttıklarını söyledi.

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Zorunlu trafik sigortalarına ilişkin SEDDK düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bloomberg HT yayınına katılan Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenlemeyi değerlendirdi.

Eroğlu, ‘son dönemde kur ve enflasyonla artan maliyetin primlere yansıtılması zorunluluğu doğduğunu, sigorta şirketlerinin yazdığı zararı önlemek amacıyla maliyetlerin belli bir oranda primlere yansıtıldığını’ söyledi.

Yedek parça kaynaklı maliyetlerin hızla arttığını, asgari ücrete yüzde 30’luk artışla da sigorta şirketlerinin ödediği hasar miktarlarının yükseldiğini söyleyen Eroğlu, sigorta şirketlerinin de ‘fedakârlık yaptığını’, bu artışların bire bir değil ortalama yüzde 18 oranında primlere yansıtıldığını söyledi

‘2 milyarlık liralık bir zarar oluştu‘

Eroğlu, şunları dedi: “Otorite bu branşı, motorlu araç sahipleri için çok maliyet oluşturmayacak şekilde, sigorta şirketlerine de zarar oluşturmayacak şekilde fiyatlamak ister. Amaç kârlılık ile bu branşın devamını sağlamak. Şimdi hızlı enflasyon oldu. Son dönemde bazı sigorta şirketleri maliyeti karşılayamıyor.

2 milyarlık liralık bir zarar oluştu. Bilanço kârları negatife dönüştü. Bizim görevimiz, otorite olarak çift taraflı bir sürdürülebilirlik sağlamak durumundayız. Primleri sigorta şirketlerinin zarar etmeyeceği ama aynı zamanda poliçe alan kişinin de ödeyebileceği bir miktarda tutmaya çalıştık.”