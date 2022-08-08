Zorunlu trafik sigortası için yeni tarife belli oldu

Trafiğe çıkmak için gerekli olan zorunlu trafik sigortasının ağustos fiyatları belli oldu.

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Düzenlemelerle birlikte Mayıs-Ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Tekrar ekstra bir artış olmazsa bu yıl resmi artış yüzde 46 civarında olacak.

BloombergHT’nin aktardığına göre ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (dördüncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 lira olacak.

Yine İstanbul’da son iki-üç yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve yedinci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde indirimli en fazla 1732 lira ödeyecek.

İstanbul için fiyat tarifesi

Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre iyi sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.

Birinci basamak (Yüzde 150 artırım): 7 bin 872 TL

İkinci basamak (Yüzde 100 artırım): 6 bin 298 TL

Üçüncü basamak (Yüzde 50 artırım): 4 bin 723 TL

Dördüncü basamak: 3 bin 149 TL

Beşinci basamak (Yüzde 15 indirim): 2 bin 676 TL

Altıncı basamak (Yüzde 30 indirim): 2 bin 204 TL

Yedinci basamak (Yüzde 45 indirim): 1732 TL

Araçların sigorta primleri yedi basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı dörtten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça birinci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar yedinci basamağa yükseliyor. Yedinci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, bire yaklaştıkça pahalanıyor.

Dördüncü basamaktan beşinci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, altıncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, yedinci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.

Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. İkinci yıl hasarda yüzde 100 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp birinci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

Artış oranları SEDDK tarafından yayımlanıyor

Trafik sigortası tavan fiyatları ve artışı Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu ( SEDDK ) tarafından belirlenip yayınlanıyor.

31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1,50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış uygulandı.

13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2,25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Aylık yüzde 2,25’lik artış devam ederken sigortacılar zarar nedeniyle ek zam talep ediyor.