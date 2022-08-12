Ücretlerini alamayan inşaat işçilerinin Emlak Konut önündeki eylemini takip eden gazeteci Zeynep Kuray gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA GROUP’un kampındaki işçiler, Emlak Konut GYO önünde ihbar ve kıdem tazminatları, ödenmeyen mesai ve tatil ücretleri için eylem yaptı.

İnşaat-İş Sendikası üyesi 10 işçiye polis müdahale etti.

Eylemi takip eden gazeteci Zeynep Kuray gözaltına alındı. Kuray sosyal medya hesabından duyurdu.

İnşaat işçilerine polis saldırıyor.Gözaltına alınıyorum pic.twitter.com/YxJxnFWE68 — Zeynep Kuray (@zeynokuray) August 12, 2022

DİSK Basın-İş’in konuya ilişkin açıklamasında, “İnşaat işçilerinin hak gasplarına karşı eylemini takip eden üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Emek mücadelesinin sesini gazetecileri gözaltına alarak susturamazsınız. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!” dendi.

İnşaat işçilerinin hak gasplarına karşı eylemini takip eden üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Emek mücadelesinin sesini gazetecileri gözaltına alarak susturamazsınız. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın! pic.twitter.com/aQY7NRpc7k — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) August 12, 2022

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) açıklamasındaysa şu ifadeler kullanıldı:

“Emlak Konut önünde anayasal hakkını kullanarak eylem yapan, parasını isteyen 10 inşaat işçisi için utanmadan bu kadar polis toplamışsınız, bir de emekçinin sesini duyuran Zeynep Kuray’ı gözaltına alıyorsunuz. Meslektaşımızı derhâl serbest bırakın.”