Kamu bankaları reel sektörden yılbaşına kadar ‘sabır’ istemiş

Reel sektör temsilcileriyle kamu bankaları görüşmesinde, banka yöneticilerinin ”Rüzgar Türkiye lehine, yılbaşına kadar sabredin” dediği ortaya çıktı.

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Geçen haftalarda reel sektör temsilcileri Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na, kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40’ı aştığı eleştirilerini yapmış, MB Başkanı ise sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.

Ardından TOBB’da bir araya geldiği reel sektör temsilcilerine Kavcıoğlu, ‘stokçulukla’ ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen haftaki toplantıda, Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30-50 arasında faiz uyguladığını, bazılarının da hiç kredi vermediğini söylemişti.

Konuyla ilgili şikayetlerini paylaşan Hisarcıklıoğlu, önceki gün de kamu bankaları yöneticileriyle reel sektörü bir araya getirdi.

Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katılmıştı.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, önceki gün TOBB’da gerçekleştirilen toplantının basına kapalı kısmında, kamu bankalarının yöneticilerine finansmana erişim konusundaki şikayetler dile getirildi. Kredi kullanımı sırasında bankaların çok zorladığını belirten reel sektör temsilcileri, bu alanda biraz esneklik sağlanması gerektiğini belirtti.

Rüzgar, Türkiye ‘lehine’ dönmüş

Kamu bankaları yöneticileri ise sıkıntının farkında olduklarını belirtirken, uluslararası piyasalarda rüzgarın Türkiye lehine döndüğünü kaydettiler. Bu noktada Hazine’nin borçlanma maliyetlerinde başlayan düşüşün devam edeceği öngörüsünü paylaşan bankacılar, yılbaşına kadar bankalar ve reel sektörün ödenmesi gereken dış borcun 24 milyar dolar civarında olduğunu, bunun da Türkiye için çok büyük rakam olmadığını aktardılar. Bankacıların, reel sektör temsilcilerinden yılbaşına kadar sabretmelerini istedikleri öğrenildi.