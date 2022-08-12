Kılıçdaroğlu, Nebati’nin sızan konuşmasını ciddiye almadı: Her şeyleri skandal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı toplantıdan sızan videodaki “ÖTV artırsak mı diye konuştuk” sözlerine yanıt verdi: “Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.”

Görsel: Diken

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter’dan paylaştığı videoda, iktidar olacakları zamana kadar yurttaşlardan araba almamalarını isteyerek, “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz” demişti.

10 Ağustos’ta İstanbul Ümraniye’de basına kapalı konuşan Nebati’nin dün videosu sızmış, bakan o videoda, “‘ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım’” demişti.

Kılıçdaroğlu Twitter’dan Nebati’nin bu sözleriyle ilgili mesaj paylaştı. Mesajında, “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘Biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu‘ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok” dedi.