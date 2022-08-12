Rusya, ‘kara gün akçesi’ olsun diye TL alıp tutabilir

Batı’nın yaptırımlarıyla boğuşan Rusya Merkez Bankası, ‘dost’ ülke olarak tanımladığı Türkiye, Çin ve Hindistan’ın para birimlerini alarak varlık fonund ‘kara gün akçesi’ olarak tutmak istiyor.

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Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı işgal nedeniye Batı’nın ağır yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya zor günler geçiriyor. Rusya Merkez Bankası’nın 2023-2025’e ilişkin para politikası raporunda, Moskova yönetimiminin yaptırımlar nedeniyle Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ‘dost’ ülkelerin para birimlerini satın almak için çalıştığı kaydedildi.

Reuters’ın haberine göre raporda şöyle dendi: “Rusya Maliye Bakanlığı, dost ülkelerin para birimlerini (TL, yuan, rupi) ulusal varlık fonunda bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor.”

Kürsel kriz beklentisi

Raporda ayrıca küresel ekonomide 2007-2008 krizine benzer ölçekte finansal bir krizin beklentisi yer aldı. Küresel bir kriz halinde yüksek enflasyonun sürekli hale geleceği, sonuç olarak resesyona girileceği ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artacağı öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir hafta önce Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüş ve burada vardıkları anlaşmada doğalgazın bir kısmını Rus para birimi rubleyle alacaklarını söylemişti.

Bu anlaşma sonrası ABD’den “Para trafiğini dikkatle takip ediyoruz” açıklaması gelmişti.