Polislik sınavına hazırlayan yayın: Sorularımızın 14’ü aynı, 18’i benzer çıktı

Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki soruların 26 Haziran’daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurdu.

Yayına göre sınavdaki soruların 32’sinden 14’ü aynı, 18’i de benzer çıktı.

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Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti. ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı. Ardından KPSS iptal edilmişti.

‘PAEM’de 32 soru tutturduk’

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde düzenleniyor.

PAEM’in 7’nci dönem sınavı, geçtiğimiz 26 Haziran 2022 pazar günü tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde düzenlenmişti.

Polislik sınavları için yayınlar hazırlayan Kariyer Hocam adlı yayının deneme kitapçığındaki 18 sorunun aynısı PAEM’de soruldu.

Kariyer Hocam’ın YouTube hesabından yayınlanan videoda, 14 sorunun da benzer sorulduğu anlatıldı.

Sınavdan bir gün sonra yayınlanan videoda soruları anlatan kişi, şunları dedi: “Hani ‘Neye niyet neye kısmet’ derler ya; bizim mart ayında hazırlamış olduğumuz, sorularını özenle seçtiğimiz aylarca emek ettiğimiz bu Polis Misyon Koruma kitabımızda dünkü PAEM 7 sınavında tam 18 soru geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Detaylı incelediğimizde de 14 sorunun da benzer şekilde geldiğini; toplamda 32 soruya bu kitapta dikkat çektiğimizi öğrenmiş bulunmaktayız.”

Söz konusu videoda benzer sorular, ekrana getirilerek gösterildi.