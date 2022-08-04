31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumu iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumunun iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Sosyal medya kullanıcıları, 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumundan sonra sınavda bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin sorduğu sorularla aynı olduğunu öne sürmüştü. ÖSYM’nin görevden alınan başkanı Halis Aygün “İncelemelerimize göre aynı soru yok” demişti ve gecesine görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Devlet Denetleme Kurumu’nu (DDK) devreye sokmuştu. DDK, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ersoy, KPSS adaylarından yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceğini dile getirerek şunları söyledi: “Bilindiği gibi 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın genel yetenek-genel kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir.”

Ersoy, yeni KPSS takviminin 17 Eylül’de başlayacağını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.”