Nebati’den Kılıçdaroğlu’na ‘ÖTV’ yanıtı: Espriye almıştım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı toplantıdan sızan videodaki “ÖTV artırsak mı diye konuştuk” sözlerini ‘ciddiye almayan’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkıştı: “Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak ‘tam ÖTV’yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu’ şeklinde bir söz söyledim.”

Görsel: Diken

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter’dan paylaştığı videoda, iktidar olacakları zamana kadar yurttaşlardan araba almamalarını isteyerek, “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz” demişti.

10 Ağustos’ta İstanbul Ümraniye’de basına kapalı konuşan Nebati’nin dün videosu sızmış, bakan o videoda, “‘ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım’” demişti.

Kılıçdaroğlu Twitter’dan Nebati’nin bu sözleriyle ilgili şunları demişti: “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘Biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu‘ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.”

‘Ulu orta yapmayız’

Twitter’dan CHP liderini etiketleyen Nebati, Kılıçdaroğlu’nu ‘piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkilemek’le suçladı.

Kılıçdaroğlu’nun ÖTV’leri düşürme vaadini ‘gerçekten uzak’ bulduğunu söyleyen bakan, sızan sözlerinin ‘espri’ olduğunu iddia etti.

Nebati, şunları yazdı: “Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız. Ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur.

Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.”