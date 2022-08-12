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Yaramazlara biraz batar!

Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline itiraz reddedildi


Zeytinli Rock Festivali’nin iptal kararıyla ilgili itiraz reddedildi.

Zeytinli Rock Festivali Burhaniye Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması’ gerekçesiyle yasaklanmıştı. Zeytinli Rock Festivali’ni organize eden Milyon Yapım, kaymakamlığın iptal kararına itiraz ettiklerini duyurmuştu. 


Burhaniye Kaymakamlığı’na edilen itirazın reddedildiği duyuruldu. Festival organizatörlerinin açıklamasında şunlar dendi: “Gençlerimizden birkaç günlük mutluluğu esirgeyenler şunu asla unutmasın ki; Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk Gençliği gericiliğe ve karanlığa asla prim vermeyecektir.”

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