Akşam Postası / 11 Ekim 2022

‘Teğmen’ Çelebi ‘bağımsız’ kalamadı: Erdoğan’ın davetiyle AKP’de

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurdu. Çelebi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıkladı.

Motorine haftanın dördüncü zammı: Fiyatlar yüzde 23,4 arttı

Motorinin litre fiyatına 11 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam yapıldı. Bu, motorine son bir haftada yapılan dördüncü zam oldu.

Anket: ‘Erdoğan kazanır’ diyenler ‘Kazanamaz’ diyenleri bir yıldır ilk kez geçti

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022’ anketinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023’te düzenlenmesi planlanan seçimi kazanacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 48,5’e yükseldi. Kazanamayacağını düşünen katılımcıların oranı da yüzde 47,7’ye geriledi.

Bakan Koca’nın tahmini: Covid-19 vakaları üç-dört hafta sonra artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, riskli grupların aşı olması gerektiğini belirterek “Covid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. Üç-dört hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Yeni Şafak’ın düzelttiği haberde Bahçeli ısrarlı: İBB üzerinden CHP’ye yüklendi

Adana’da yüklü miktarda uyuşturucu bulunan ve üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logolu aracın Albayrak grubu şirketlerinden ‘Platform Turizm Taşımacılık’a ait olduğunun ortaya çıkmasına ve AKP’ye yakın gazetelerin haberi düzeltme yarışına girmesine rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almayı sürdürdü.

Yol çalışması yapan İBB’li işçilere silahlı saldırı: Bir yaralı

Ümraniye’de yol asfaltlama çalışması yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı işçilere, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir işçi yaralandı.

Soylu, Kadıköy’deki patlamayı anlattı: Terör bağlantısı yok, havaifişek tozu bulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy’deki patlamanın, patlamada hayatını kaybeden kişinin evindeki toz halindeki havaifişek malzemesinden, çeşitli elektrik düzeneklerinden ve tüplerden kaynaklandığını, kişininse ‘terörle bir bağlantısının saptanmadığını’ söyledi.

Sancar’dan Erdoğan’a anayasa cevabı: Bizde de o göz yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen anayasa çağrısı karşısında Meclis’te görüşmeleri devam eden ‘sansür yasası’nı hatırlatarak “Bizde de o göz yok” dedi.

Erdoğan’la Putin birbirine doyamadı: Dört ayda dördüncü görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 13 Ekim’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelecek. Erdoğan, son dört ayda Putin’le İran’ın başkenti Tahran’da, Rusya’nın Soçi kentinde ve ve Özbekistan’ın Semerkant şehrinde görüşmüştü.

Metro saldırganına 11 yıl hapis cezası

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Emrah Yılmaz’a dört ayrı suçtan verilen 11 yıl iki ay 15 gün hapis cezasında takdiri indirim uygulanmadı.

Meksika’dan İstanbul’a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu bulundu

Meksika’dan İstanbul Ambarlı Limanı’na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo marihuana (uyuşturucu) ele geçirildi.