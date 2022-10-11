Soylu, Kadıköy’deki patlamayı anlattı: Terör bağlantısı yok, havaifişek tozu bulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy’deki patlamanın, patlamada hayatını kaybeden kişinin evindeki toz halindeki havaifişek malzemesinden, çeşitli elektrik düzeneklerinden ve tüplerden kaynaklandığını, kişininse ‘terörle bir bağlantısının saptanmadığını’ söyledi.

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Geçen gün Kadıköy’de bir binada patlamalar meydana gelmiş, sonucunda yangın çıkmıştı. Üç kişi de hayatını kaybetmişti.

Patlamaya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği evde yaşayan kişinin 1959 doğumlu olduğunu ve son üç ayda bikraç kez evden çıktığını söyledi. Patlama olan evde havaifişek tozu ve ‘kuru sıkıdan bozma bir tabanca’ bulunduğunu söyleyen Soylu, patlamada hayatını kaybeden kişinin de elektirik işleriyle ilgili olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Terör bağlantısı yok

Kişinin, 1980’den önce sol gruplarla irtibatlı olduğunu ve İsviçre’de cinayetten yargılandığını söyleyen Soylu, “Yaptığımız tüm incelemelerde bir terör bağlantısı bulamadık” dedi.

Soylu, evde art arda üç kez patlama meydana gelmesinin hem oksijen tüpü hem de normal tüpten kaynaklandığını söyledi.