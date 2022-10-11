JP Morgan CEO’su: ABD altı ila dokuz ay içinde resesyona girecek

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ABD’nin altı ila dokuz ay içinde resesyona gireceği konusunda uyardı

Fotoğraf: AA

Dün Londra’daki JPM Techstars konferansında konuşan Dimon, ABD ekonomisinin şu anda ‘aslında hala iyi durumda’ olduğunu ve tüketicilerin 2008 küresel mali krizine kıyasla muhtemelen daha iyi durumda olacağını söyledi.

Dimon, “Ama gelecekteki şeyler hakkında konuşmadan ekonomi hakkında konuşamazsınız- ve bu ciddi bir şey” dedi.

Dimon, alarm zillerini çalan göstergeler arasında kontrolden çıkan enflasyonun etkisi, faiz oranlarının beklenenden fazla artması, niceliksel sıkılaştırmanın bilinmeyen etkileri ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını göstererek şunları söyledi: “Bunlar, ABD’yi ve dünyayı iteceğini düşündüğüm çok, çok ciddi şeyler – demek istediğim, Avrupa zaten resesyonda – ve muhtemelen ABD’yi altı ila dokuz ay sonra bir tür resesyona sokacaklar”.