Erdoğan’la Putin birbirine doyamadı: Dört ayda dördüncü görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 13 Ekim’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelecek. Erdoğan, son dört ayda Putin’le İran’ın başkenti Tahran’da, Rusya’nın Soçi kentinde ve ve Özbekistan’ın Semerkant şehrinde görüşmüştü.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan ve Putin’in Astana’da bir araya geleceğini açıkladı. Lavrov, ayrıca Beyaz Saray’dan Putin’le ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme için teklif gelirse değerlendireceklerini söyledi.

Erdoğan Putin’le Astana’da bir araya gelirse bu son dört ayda dördüncü görüşme olacak.

Erdoğan’ın son dört aydaki Putin’le görüşmeleri şöyle:

19 Temmuz: Erdoğan, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Putin’le görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından çekilen fotoğraf Almanya’da gündem olmuş, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Erdoğan’ın Tahran’daki görüşmelerde Putin ve Reisi ile poz vermesini eleştirmişti: “Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanının olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır. Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler var ve onlar da güçlerini birleştiriyorlar.”

5 Ağustos: Erdoğan ve Putin Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi’de bir araya gelmişti. Görüşme öncesi Erdoğan, “Suriye’deki gelişmeleri ele almamız bölgeye bir rahatlama getirecektir” derken, Putin’se şunları kaydetmişti: “BM ve Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı. Avrupa’daki tüketiciler Türkiye’ye minnettar olmalı.” Görüşme dört saat sürmüştü.

15 Eylül: Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetiyle Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne özel konuk olarak katılmıştı. Erdoğan, burada zirveye katılan liderler arasındaki Putin’le görüşmüştü. Buradan dönen Erdoğan, örgüte katılma sinyalleri vermiş, daha sonra bu açıklaması gündemden düşürülmüştü.