Hazine’nin gözü tatilcinin cebinde: Türkiye yeni yıla ‘konaklama vergisi’yle girecek

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden ‘konaklama vergisi’ alınacak. Konaklama işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması vergiye tabi tutulacak. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce ertelenen konaklama vergisinin nasıl uygulanacağını hazırladığı tebliğ taslağıyla anlattı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre ‘konaklama vergisi’ otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak.

Bu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.