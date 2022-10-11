Kılıçdaroğlu, ABD’deki TÜRKEN gökdeleninin önünden Erdoğan’a seslendi

‘Kaçış planı’ açıklamalarını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ABD’nin New York kentindeki TÜRKEN Vakfı gökdeleninin inşaatı önünden seslendi: “Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım.”

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, mayıs sonunda Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira gönderdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Söz konusu iddiaları reddeden Erdoğan, CHP liderine tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Erdoğan’ın çocuklarının vakıflar aracılığıyla ABD’ye para aktardığını söylemişti: “Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan taraftaysa kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir.”

‘Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapılıyor‘

ABD gezisi için New York’a giden Kılıçdaroğlu, Twitter’dan TÜRKEN Vakfı’nın inşa ettiği gökdelen önünde konuştuğu bir video paylaşarak şunları yazdı: “Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim… Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır.”

CHP lideri, videoda şunları söylüyor: “Duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasayla aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa, yer burası. Senin ailen burada. Burası New York’un en pahalı muhiti Manhattan. Burası da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım.”