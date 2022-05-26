Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki TURKEN vakfına aktarılan paralarla ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine dava açacak olmasını olumlu karşıladı: “Yararı var, Ensar’ın ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz.”

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Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu söylerken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası birçok üst düzey AKP’li iktidara yakın kanallara konuşup iddiaları yalanlarken henüz Erdoğan’dan bir açıklama yok. Ancak Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamaları için suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın suç duyurusu için ‘teşekkür etti’: “Dava açmalarının şöyle bir yararı var: Ensar’ın ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Buradan söyleyeyim şimdiden. Hakim, hakimlik yapamaz artık. O da bu uyarımı dikkate alsın. TÜRGEV’in, Ensar’ın bütün kayıtlarını; kim ne kadar bağış yaptı, paralar nerelere gitti, neler yapıyorlar, tamamını mahkemeye isteyeceğim.”

Kılıçdaroğlu, AKP’nin “Para öğrenci yurdu için gönderildi” açıklamasına şu cevabı verdi: “Eğer yurt yapılacaksa koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yapamıyor mu? Manhattan adasında öğrenci yurdu mu olur? 35 katlı bina yapmışsınız, metrekaresi 10 bin dolar orada. Bunlar Türkiye’yi ve bizi kandıracaklarını mı sanıyor? Madem yurt yapacaklar, madem samimiler, madem bu kadar doğru dürüst iş yapacaklar neden bu rakamları Türkiye’de kendi vatandaşlarına açıklamadılar? Bu rakamları nereden öğreniyoruz? ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinden. Bizden niye gizliyorlar? Neyi kaçırıyorlar?

‘Geleceğini hazırlıyorsun’

Evet, video yayınladım. Evet, İnönü’nün dediği gibi suçluların telaşı içindeler. Hep beraber saldırıyorlar. Yok, 15 Temmuz. Yok, bilmem ne. Kardeşim, ben size soru soruyorum. Senin aile bireylerinin kurdukları vakıflar ve bu vakıflar aracılığıyla Amerika’ya gönderdiğin para, kardeşim! Niye gönderiyorsun? Muhammed Ali’nin çiftliğini aldın. Orası da mı öğrenci yurdu olacak? 35 katlı bina yaptın. Oraya ne yapacaksın? Geleceğini hazırlıyorsun. Bilmiyor muyuz? Bizi mi kandırıyorlar? Çocuk muyuz? Kimler bağışladı o paraları? O paraları nereden aldınız?”

‘Man Adası neyse bu da benzeri bir olay’

Kılıçdaroğlu, Saymaz’ın “Sizce neden Erdoğan Ailesi’nin bireyleri vakfın başında?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendi geleceklerini hazırlıyorlar. Mal varlıklarını oraya götürüyorlar. Sermayelerini götürüyorlar. Neyle götürecekler? Vakıf aracılığıyla. Meşruiyet kazandırmak istiyorlar. İki vakıf aracılığıyla yapıyorlar. Bir Ensar, bir TÜRGEV. İkisi aracılığıyla para gönderiyorlar. Para hareketleri bunlar. Man Adası’nda neyse bu da benzeri bir olay.”