CHP’den TÜRKEN’e dair yeni iddia: Suudi Arabistan’dan 35 milyon dolar borç alındı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRKEN Vakfı’nın Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan borç aldığını iddia ederek, ”Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye’nin kaynakları mı heba edilecek” diye sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TÜRKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Söz konusu iddiaları reddeden Erdoğan, CHP liderine tazminat davası açmıştı.

’35 milyon dolar borç’ iddiası

Sosyal medya hesabı üzerinden “Senelerdir sorularımıza cevap veremeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var” diyen Özcan paylaştığı bazı belgelerle vakfın Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan 2020 yılında borç aldığını öne sürdü.

Özcan’ın yönelttiği sorular şöyle:

1) Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız?

2) New York’ta gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye’nin kaynakları mı heba edilecek?

3) 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son iki senede ne kadar topladınız?.”