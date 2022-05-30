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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, RTÜK üzerinden Saray’a yüklendi: Beni durduramazlar


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamasını haberleştiren kanallara para cezası kesen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘bu devrin ekonomik terör aparatlarından biri’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğunu söylemişti.


CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Söz konusu iddiaları reddeden Erdoğan, CHP liderine tazminat davası açmıştı.

RTÜK, Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ açıklamasını yayınlayan Tele 1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesmişti.

‘Beni durduracak gücü yok’

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba ‘Eeey Amerika’ edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

Gelelim ‘Kılıçdaroğlu susturulabilir mi’ sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!”

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