Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘devlet düşmanı’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Devlet düşmanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

CHP lideri şunları yazdı: “‘Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır’ demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına ‘Kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…”

“Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2022

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri “Sarı bürokratlar” dediği bürokratlara da seslenmişti. Erdoğan bu karşılık “Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır” demişti.