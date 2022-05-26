Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ‘devlet düşmanı’ ilan etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’deki TURKEN Vakfı’na aktarılan paralarla ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır.”

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Bürokratlara seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, açıklamasını yayınladığı günkü grup toplantısında şunları demişti: “Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum: Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar.”

Cumhurbaşkanlığındaki bir etkinlikte konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı dil demokratik hukuk devletine uygun değildir. Kendisine oy vermediği için çiftçiye, esnafa hakaret ettiği gibi bürokratları tehdit etmektedir.

* Verdiği karar için hakimi, operasyon için askeri, imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi?

* Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın bürokratları hedef aldığını, tehdit etmeye başladığını görmeye başladık. Kamu görevlileri elbette eleştirilebilir. Evet yapılan iş ve işlemleri eleştirdik, hukuk yoluna başvurduk. Ama ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik.

* Demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık, iş ve işleyişle hukuka saygımızı gösterdik.

* Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz.

* Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir.