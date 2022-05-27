Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vakıflar aracılığıyla ABD’ye para aktarıldığına dair iddialarından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu, dün Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira gönderdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a hakkındaki açıklamalarının ‘tamamen gerçek dışı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu’ iddia edildi.